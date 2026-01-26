Parkplatznot in der Kurstadt Bad Ems: Stellplätze an Mietshäusern teils ungenutzt Andreas Galonska 26.01.2026, 06:00 Uhr

Die Suche nach Parkplätzen ist in Bad Ems ein Dauerproblem. Ordnungsamtsleiter Lars Hilgert schildert, wo es aus seiner Sicht oftmals klemmt und wie man Engpässe beheben könnte.

Kürzlich wurde in einer Ausschusssitzung in Bad Ems über die beengte Parkplatzlage im Meisenweg diskutiert. Was sagt Lars Hilgert, Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, dazu?Explizit zum Meisenweg in Bad Ems habe es – abgesehen von einem einzelnen Hinweis – keine Klagen zur Parkplatznot gegeben, aber in der Kurstadt ist der Stellplatz für das eigene Gefährt oft rar gesät.







