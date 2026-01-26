Die Suche nach Parkplätzen ist in Bad Ems ein Dauerproblem. Ordnungsamtsleiter Lars Hilgert schildert, wo es aus seiner Sicht oftmals klemmt und wie man Engpässe beheben könnte.
Lesezeit 3 Minuten
Kürzlich wurde in einer Ausschusssitzung in Bad Ems über die beengte Parkplatzlage im Meisenweg diskutiert. Was sagt Lars Hilgert, Leiter des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, dazu?Explizit zum Meisenweg in Bad Ems habe es – abgesehen von einem einzelnen Hinweis – keine Klagen zur Parkplatznot gegeben, aber in der Kurstadt ist der Stellplatz für das eigene Gefährt oft rar gesät.