Da wohnt man seit bald 20 Jahren in Bad Ems, ist schon bei gefühlt Hunderten von Veranstaltungen im Kursaalgebäude gewesen und hat es bis dato trotzdem nicht wirklich gekannt. Ein Stück weit ändern ließ sich das am gestrigen Sonntag – bei einer exklusiven Sonderführung mit Stadtführer Klaus Klein, die nicht ohne Grund „Hinter den Kulissen“ hieß. Und diesem geheimnisvollen Titel zum Trotz draußen vor der Fassade anfing: „Wir gehen erstmal außen herum, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sich was befindet“, schlug Klaus Klein vor, der es in seiner gewohnt humorvollen Art verstand, die Führung über den hohen Informationswert hinaus unterhaltsam zu gestalten („Sie dürfen mich alles fragen – Sie dürfen nur nicht erwarten, dass ich auf alles eine Antwort weiß.“). So erfuhr man etwa, dass der 1836 errichtete zweigeschossige Mittelteil des Gebäudes mit seinen beiden dreigeschossigen Seitenflügeln, in denen sich links die Spielbank und rechts mittlerweile ein Restaurant befindet, dem architektonischen Historismus entsprungen sind („Man warf alle Baustil zusammen und suchte sich das Beste davon aus.“).

Marmorsaal ist der unbestrittene Star

Und drinnen? Einer der unbestrittenen Stars war, wie kaum anders zu erwarten, der prächtige Marmorsaal mit seinen 16 Lahntalmarmorsäulen. „Er ist auch die gute Stube von Bad Ems“, betonte Klaus Klein und führte im nächsten Atemzug die Herausforderungen vor Augen, vor die die Unterhaltung eines Kleinods, wie es das Kursaalgebäude zweifelsohne ist, die Eigentümer – zu 87 Prozent das Land Rheinland-Pfalz und zu 13 Prozent die Stadt Bad Ems – stellt. „Zu den kalkulierbaren Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro jährlich kommt immer wieder Unkalkulierbares wie etwa vor ein paar Jahren, als aus Brandschutzgründen sämtliche Vorhänge erneuert werden mussten“, so der Stadtführer, der zudem sehr anschaulich schilderte, wie Jacques Offenbach im 19. Jahrhundert genau hier im Marmorsaal mit seinen flotten Operetten die Bad Emser Gesellschaft aufgemischt hat.

Ein großer Pluspunkt dieser Führung: Die Teilnehmer, die meist aus Bad Ems und Umgebung, aber zum Beispiel auch aus Magdeburg oder Franken kamen, konnten tief in das Innenleben des Gebäudes eintauchen, lernten neben dem Kurtheater selbst unter anderem auch die Künstlergarderobe, den Bereich hinter und sogar den Keller unter der Bühne samt Orchestergraben kennen – die leicht abgestandene Theaterluft gab’s gratis obendrauf. Diese Möglichkeit, tatsächlich hinter die Kulissen zu blicken, habe ihr sehr gut gefallen, sagte eine Besucherin, während ein Besucher berichtete, in seiner Kindheit hätten seine Familienangehörigen hier gearbeitet: „Da werden Erinnerungen wach.“

Und natürlich kam auch die Abschluss-Anekdote mit Harald Juhnke bestens an. „Der hatte in der Künstlergarderobe hochprozentigen Getränken zugesprochen und fiel auf der Bühne über das Canapé, anstatt wie eigentlich vorgesehen drumherum zu laufen“, gab Klaus Klein zum Besten. „Weil das Publikum begeistert jubelte, machte er es dann bei allen Aufführungen so.“