Das Statistische Landesamt in Bad Ems muss saniert werden. Während der Umbauphase sollen die Mitarbeiter in der Paracelsus Klinik auf der Bismarckhöhe unterkommen. Dort ist der Betrieb als Akutkrankenhaus 2023 eingestellt worden.
Lesezeit 2 Minuten
Für erheblichen Ärger und Enttäuschung sorgte Anfang 2023 die Entscheidung, dass die Paracelsus Klinik ihren Betrieb mit rund 270 Mitarbeitern einstellte. Und bislang hatten alle Bemühungen, den Standort wieder zur Versorgung von Patienten zu nutzen, nichts gebracht.