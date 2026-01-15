Krankenhaus umgenutzt Bad Ems: So kam es zur Schließung der Paracelsus Klinik Andreas Galonska 15.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Paracelsus Klinik auf der Bismarckhöhe soll als Bleibe für die Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes dienen, das vor einer großen Sanierung steht. Andreas Galonska

Das Statistische Landesamt in Bad Ems muss saniert werden. Während der Umbauphase sollen die Mitarbeiter in der Paracelsus Klinik auf der Bismarckhöhe unterkommen. Dort ist der Betrieb als Akutkrankenhaus 2023 eingestellt worden.

Für erheblichen Ärger und Enttäuschung sorgte Anfang 2023 die Entscheidung, dass die Paracelsus Klinik ihren Betrieb mit rund 270 Mitarbeitern einstellte. Und bislang hatten alle Bemühungen, den Standort wieder zur Versorgung von Patienten zu nutzen, nichts gebracht.







