Schwer getroffen wurde das Vier-Türme-Haus in Bad Ems durch einen Großbrand, der das Dach zerstört hat. Nun geht es voran mit der Wiederherstellung des Bauwerks und auch am nahen Badhaus sind die Arbeiten fortgeschritten.

i Neben dem Vier-Türme-Haus (links, zurzeit ganz ohne Dach) befindet sich das Badhaus, an dem die Arbeiten für die Sanierung schon gut fortgeschritten sind. Dort sollen auch wieder Aufführungen des Kabaretts stattfinden. Andreas Galonska

Gut ein Jahr nach dem verheerenden Großbrand im Vier-Türme-Haus in Bad Ems und einer Hängepartie mit der Versicherung geht es nun hinter den Kulissen in großen Schritten voran. Im September soll das Vier-Türme-Haus beim Tag des offenen Denkmals einbezogen werden. Über den Baufortschritt berichtet die Firma Löwenstein Hospitality in einer Pressemitteilung.

Die Konstruktion des Glasvorbaus lässt den Fortschritt im Hotel- und Restaurantprojekt erahnen. Der Anbau wird Badhaus und Vier-Türme-Haus miteinander verbinden und den Empfangsbereich beherbergen – zunächst für Restaurantgäste und später auch für Hotelgäste. Durch die Glasbauweise bleibt der Blick auf die Fassade des Badhauses bestehen und die Kombination aus historischen und modernen Elementen, wird schon im Eingangsbereich verdeutlicht. Im Inneren des Badhauses läuft der Ausbau des Restaurants auf Hochtouren. Die Rohinstallationen sind abgeschlossen und es wurde mit dem Innenausbau begonnen. Auch die Arbeiten an den Außenanlagen zur Kurparkseite wurden aufgenommen.

Kabarett kehrt ins Badhaus zurück

Die Positionen des Küchenchefs und der Restaurantleitung wurden bereits besetzt und zurzeit werden die Küchen- und Serviceteams zusammengestellt. Bewerbungen können an hotel@loewensteinmedical.com gesendet werden. Die Eröffnung des Restaurants soll voraussichtlich im Spätherbst erfolgen. Auch der bekannte Theatersaal wird dann wieder für kulturelle, geschäftliche und private Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Auch die Vorstellungen des Kabarettvereins Casablanca werden 2026 wieder ins Badhaus zurückkehren, worüber sich alle Beteiligten sehr freuen. Die Kabarettaufführungen mussten zwischenzeitlich ins Kultorium in der Römerstraße umziehen.

Der Wiederaufbau des Vier-Türme-Hauses soll noch diesen Sommer starten, sobald der erneut erforderliche Bauantrag genehmigt worden ist. Dann kann zunächst mit der Rekonstruktion des Dachs begonnen werden. Bei dem Großbrand ist der historische Dachstuhl des Gebäudes zerstört worden. Die Planung sei aufwendig gewesen und die Ausführung werde ungefähr ein Jahr benötigen. Das Dach soll so rekonstruiert werden, dass es sein ursprüngliches Erscheinungsbild wieder erhalten wird. Nur die Unterkonstruktion soll von der ursprünglichen abweichen, um aktuellen Bauanforderungen zu entsprechen. Gleichzeitig könne mit dem Wiederaufbau im Inneren begonnen werden. Die Bauzeit für das Vier-Türme-Haus wird voraussichtlich etwa zwei Jahre benötigen.

Erlebnis beim Tag des offenen Denkmals versprochen

Die Abbrucharbeiten sowie die Kosten und Mehrkosten für die Wiederherstellung der bis zum Brandtag ausgeführten Leistungen übernimmt die Versicherung. Die zusätzlichen Kosten trägt die Versicherung hingegen nicht und müssen vom Bauherrn und den ausführenden Gewerken gemeinschaftlich geschultert werden. Schon am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, soll das Vier-Türme-Haus eine Rolle spielen und die Bad Emser und Besucher können sich laut der Firma Löwenstein dabei auf ein „inspirierendes kulturelles Erlebnis mit Rohbaucharakter“ freuen.