Um 13.11 Uhr ging es los Bad Ems: Prinzessin Lara I. stürmt Rathaus Ulrike Bletzer 18.01.2026, 18:00 Uhr

i Geschafft: Prinzessin Lara I. hat den Schlüssel zur Macht ergattert. Das lachende Gesicht von Stadtbürgermeister Oliver Krügel im Hintergrund lässt erahnen, dass er seine vorübergehende Entmachtung verschmerzen kann. Ulrike Bletzer

Am Samstag um 13.11 Uhr war es wieder so weit: Mit ihrer Prinzessin Lara I. und dem Hofstaat sowie mit vielen befreundeten Vereine stürmte die Emser Karnevalsgesellschaft (EKG) das Alte Rathaus in Bad Ems.

Der amerikanische Präsident hat Vorrang vor der Bad Emser Tollität, das ist unerklärlicherweise nun mal so. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe die hiesige Konfettikanone konfisziert, um damit Grönland gegen Trump zu verteidigen, erzählte Frank Ackermann, der Präsident der Emser Karnevalsgesellschaft (EKG), glaubhaft, als die Rathauserstürmung unmittelbar bevorstand.







