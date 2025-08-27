Telefonate mit Betrugsabsicht sind weit verbreitet und haben oft ältere Menschen zum Ziel. Zur Prävention gab es nun einen Abend in Bad Ems mit dem Weissen Ring und einer Polizistin, die über die Methoden der Betrüger aufklärten.

Enkeltrick, Anrufe von falschen Polizeibeamten und Schockanrufe – die Begriffe kennt jeder. Und jeder denkt „Das kann mir doch nicht passieren“, und dann passiert es doch und man fällt auf die Masche der Betrüger hinein. In Bad Ems wurde über die Methoden der Gauner informiert. Außerdem gab es Tipps, wie sich Senioren aus dem Netz der Verbrecher befreien können.

Im Restaurant Alt Ems informierte die Kriminologin Carolin Blum vom Polizeipräsidium Koblenz auf Einladung vom Stadtbürgermeister Oliver Krügel und der Stadt Bad Ems zusammen mit Werner Blatt vom Weissen Ring über die Betrugsmaschen. Werner Blatt, Leiter des Weissen Rings in Koblenz, erläuterte zunächst, dass seine Organisation gleichermaßen für Opferschutz und für Prävention eintritt. Und Information über Betrug beginnt dabei schon im Kindesalter, etwa mit der Warnung vor Cybergrooming, der Manipulation von Kindern und Jugendlichen im Internet. Bereits im Grundschulalter erhalten dabei vor allem Mädchen Mails mit der Aufforderung, Nacktbilder von sich zu versenden, wovor der Weisse Ring sie schützen will. Bei Erwachsenen wird neben Information auch die Betreuung von Opfern angeboten, was die Begleitung beim Gang zur Polizei, dem Gericht oder der Staatsanwaltschaft bedeuten kann.

„Es gibt Extreme. Eine Frau hat bei diesem Trick einmal 350.000 Euro in einer Papiertüte vor die Türe gelegt.“

Kriminologin Carolin Blum zu einem besonders hohen Verlust durch den Enkeltrick

Carolin Blum freute sich, als gebürtige Emserin in ihrer Heimatstadt zu sprechen und begrüßte zunächst einige ehrenamtliche Seniorensicherheitsberater unter den Besuchern, die über das Seniorenbüro „Die Brücke“ im Kreishaus zu erreichen sind. „Ändern Sie Ihre Einstellung und legen Sie mehr Skepsis an den Tag“, rief sie die Teilnehmer auf. Betrug per Enkeltrick, dem Anruf eines falschen Polizisten und Schockanrufe setzt darauf, dass Senioren nicht misstrauisch werden, wenn ihnen am Telefon etwa von einem Angehörigen berichtet wird, der einen schweren Autounfall hatte und nun dringend Hilfe braucht. „Hallo, ich bin’s – rate doch mal“, damit fangen oft Gespräche beim Enkeltrick an.

Wenn dann eine Seniorin mit „Ach, du bist es, Martin?“ antwortet, dann haben die Betrüger am anderen Ende der Leitung einen Türöffner und gaukeln vor, dass man mit dem echten Sohn Martin spricht. Dann heißt es, dass „Martins“ Auto kaputt ist und man dringend 3000 Euro braucht, die die Seniorin dann einem „besten Freund“ herausgeben soll, der das Geld abholt – der Betrag ist dann verloren. „Es gibt Extreme. Eine Frau hat bei diesem Trick einmal 350.000 Euro in einer Papiertüte vor die Türe gelegt“, berichtete Carolin Blum den verblüfften Zuhörern.

i Carolin Blum vom Koblenzer Polizeipräsidium hatte in ihrem lebhaften Vortrag viele Beispiele parat, was bei Schockanrufen alles passieren kann und worauf vor allem ältere Menschen achten sollten. Andreas Galonska

Schockanrufe kommen nach der Erfahrung der Polizistin meist gegen Mittag oder am späteren Abend. „Dann will der Körper eine Pause einlegen“, fügte sie an. Beim Schockanruf wird eine Legende, also eine begleitende Geschichte, ausgebreitet. „Erst weint oder wimmert jemand ins Telefon, dann meldet sich ein ,Polizist‘ oder der ,Staatsanwalt‘, dass sich der Sohn auf der Wache befindet, weil er bei einem Unfall ein Kind totgefahren hat“, berichtete Carolin Blum weiter. Der Sohn könne gegen eine Kaution von 50.000 Euro wieder freikommen. Zu diesem Zeitpunkt ist die Seniorin am Telefon meist so sehr geschockt, dass kein Nachdenken passiert – man will nur noch helfen und bietet 30.000 Euro an, die im Tresor liegen.

„Der ,Staatsanwalt‘ erklärt sich dann einverstanden, wenn noch Wertgegenstände – zum Beispiel Goldmünzen – zusätzlich draufgelegt werden“, erläuterte Carolin Blum den weiteren Ablauf des Schockanrufs. Der ältere Mensch soll dann auf dem Handy weitersprechen, ein Taxi nehmen und zur Bank fahren, wo weiteres Geld für die vorgeflunkerte Kaution abgehoben werden soll. „Es gibt Taxifahrer, die den Trick dann erkannt haben und die ältere Dame zur Polizei gefahren haben. Auch Bankmitarbeiter merken, dass etwas nicht stimmt, wenn ein älterer Kunde eine hohe Summe abheben will und sichtlich nervös wirkt“, betonte Carolin Blum. Dann kann die Geldübergabe noch verhindert werden.

„Legen Sie bei einem komisch klingenden Anruf gleich auf!“

Ein dringender Appell der Kriminologin an die Senioren

„Warum funktioniert der Betrug?“, war dann die entscheidende Frage zu dem Ablauf des Schockanrufs. Wenn man am Anfang den Namen von Sohn, Tochter, Enkel oder Enkelin nennt, dann ist das der Türöffner. „Der Mensch ist neugierig, man will neue Informationen haben“, erklärte Carolin Blum. Dem Vertrauen in das Gute im Menschen, der Hilfsbereitschaft und Fürsorge sollten Senioren eine gesunde Skepsis gegenüberstellen. Wenn man von einer unbekannten oder unterdrückten Nummer angerufen wird, dann ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. „Einträge im Telefonbuch mit einem älter klingenden Vornamen und einer eher kurzen Nummer sind für Betrüger wie ein Sechser im Lotto“, hob Carolin Blum hervor. Diese Einträge sollten geändert oder ganz gelöscht werden, so ihr Rat. Bei unbekannten Nummern kann man einfach abwarten, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet, auf dem dann keine Nachricht hinterlassen wird. „Rufen Sie bei unbekannten Vorwahlnummern nicht zurück“, so der Appell der Kriminologin.

Bei Banken können ebenfalls Vorkehrungen gegen Betrüger getroffen werden. Bei Abhebungen über einem bestimmten Wert – zum Beispiel 5000 Euro – muss dann immer eine zweite Instanz dabei sein, also ein Verwandter. Mit Angehörigen kann außerdem ein Codewort als Notfallsignal ausgemacht werden. Wenn ein dubioser Anruf kommt, dann sollte man nie zugeben, dass man allein zu Hause ist oder dann man gleich für eine Stunde das Haus verlässt, was einer Einladung an die Täter gleichkommt. „Legen Sie bei einem komisch klingenden Anruf gleich auf! Die Polizei wird nie von Ihnen verlangen, dass Sie Geld und Wertgegenstände herausgeben“, machte Carolin Blum den Besuchern klar. Zum Abschluss gab es Infobroschüren und die Gelegenheit zu kurzen Gesprächen mit den beiden Referenten von der Polizei und dem Weissen Ring.