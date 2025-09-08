In einer Welt, die sich schnell verändert, muss sich auch die Kirche verändern. Das wurde beim Abschiedsgottesdienst für die Bad Emser Pfarrerin Lieve Van den Ameele deutlich. Für die Pfarrerin selbst gibt es nun auch eine große Veränderung.

In einem festlichen Gottesdienst wurde nun Pfarrerin Lieve Van den Ameele von Pröpstin Henriette Crüwell in der voll besetzten Martinskirche in Bad Ems aus dem aktiven Dienst in den Ruhestand verabschiedet. Eröffnet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Martin Stock (Braubach), musikalisch gestaltet von Mitgliedern der Evangelischen Kantorei und des Kirchenchores unter Leitung von Dekanatskantor Ingo Thrun.

Gemeinde soll Pflänzchen der Liebe bewahren

„Christsein in einer veränderten Welt – zusammen mit anderen. Das fasziniert mich, dafür möchte ich mich einsetzen mit allem, was ich mitbringe“, so bewarb sich Lieve Van den Ameele einst auf die Pfarrstelle in Bad Ems. Jetzt nach siebeneinhalb Jahren schlägt sie ein neues Kapitel auf: den Ruhestand.

Die scheidende Pfarrerin ging in ihrer Predigt auf das Thema Gastfreundschaft ein. Diese sei sichtbar gelebte Nächstenliebe, die ausstrahle. Zur Gastfreundschaft gehöre einer, der einlädt und ein anderer, der die Einladung annimmt. Das sei gemeinschaftsbildend. Auch die Teilnahme am Evangelium schaffe Gemeinschaften. Liebe sei eines der häufigsten Worte in der Bibel. „Bewahrt die Pflänzchen der Liebe, damit sie wachsen“, wünschte sie ihrer Gemeinde.

Kirche wird sich grundlegend verändern

Pröpstin Henriette Crüwell dankte Lieve Van den Ameele für ihr Wirken und sprach dafür ihre Anerkennung aus. Sie ließ deren Werdegang Revue passieren. Nach dem Studium der Theologie, Politologie und Religionspädagogik war die Mutter von zwei Kindern zunächst ehrenamtlich in der Kirche tätig. Über ihre journalistische Tätigkeit wurde sie unter anderem Mitstreiterin im Flüchtlingsdienst am Frankfurter Flughafen. Nach dem Vikariat in der Vereinigten Protestantischen Kirche in Belgien und der Ordination in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 2004 war sie zunächst in Offenbach und später in Frankfurt als Pfarrerin tätig.

Nach der schwierigen Zeit von Corona habe Lieve Van den Ameele Projekte angestoßen wie die Potter Passion und die Beratung für ukrainische Geflüchtete, erinnerte die Pröpstin. Weiter erklärte sie: „Unsere Welt und unsere Gemeinschaft verändern sich in einem ungeahnten Maße und das heißt, ob wir wollen oder nicht, dass sich auch unsere Kirche grundlegend verändern wird.“

Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Lieve Van den Ameele sei es immer ein Herzensanliegen gewesen, Menschen in Krisen und Umbrüchen zu begleiten, sie im Glauben zu stärken und ihnen Mut zu machen, weiterzugehen. Deshalb habe ihr auch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen immer viel Spaß gemacht.

Nach der Segnung und Entpflichtung hatten die Konfirmanden einen besonderen Auftritt. Sie wünschten mit Psalmen und symbolischen Geschenken Van den Ameele viel Glück. Dekanin Kerstin Janott überreichte einen Schutzschirm, und die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Tatjana Tepfer, stellte fest: „Sie waren ein Segen für uns.“ Die Gemeindemitglieder nutzen die Gelegenheit, sich per Handschlag von ihrer Pfarrerin zu verabschieden und ihr alles Gute in ihrem neuen Wohnort Wiesbaden zu wünschen.