Parken in der Kurstadt Bad Ems: Parkplatzsuche bleibt ein Problem Andreas Galonska 08.07.2026, 00:00 Uhr

i Das neue Therme-Parkhaus bietet sich den Besuchern der Emser Therme als Abstellmöglichkeit für ihre Autos an. Mit dem Rewe-Umbau könnte noch ein weiteres Parkhaus in der Innenstadt entstehen. Andreas Galonska

Parkplätze sind mitten in Bad Ems oft Mangelware. Ein weiteres Parkhaus könnte helfen. Es könnte zusammen mit dem Rewe-Umbau entstehen.

In Bad Ems soll bald mit dem Umbau des Rewe-Markts begonnen werden. Dazu wurde durch den Investor die Idee entwickelt, ein weiteres Parkhaus zu bauen, für das es aber zurzeit noch keinen Standort gibt. Falls es in der Nähe des Markts auf der Wipsch gebaut werden könnte, dann würde das sicher eine Entlastung für die Autofahrer bedeuten, die vor allem in der Römerstraße oft länger nach einem freien Platz für ihren Wagen suchen müssen.







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