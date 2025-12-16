Bad Ems: Parkdeck bei Rewe soll nutzbar bleiben

Der große Umbau des Rewe-Petz-Markts auf der Wipsch in Bad Ems soll im dritten Quartal 2026 starten. Dabei ist vorgesehen, dass das Parkdeck weitgehend geöffnet bleiben soll.
Lesezeit 1 Minute
Im kommenden Jahr wird es mit der Umgestaltung des Rewe-Petz-Markts auf der Wipsch in Bad Ems losgehen. Das wurde kürzlich nach einem Gespräch von Stadtbürgermeister Oliver Krügel mit Investor Rüdiger von Stengel deutlich. Wichtig für alle Bad Emser ist dabei die Ankündigung, dass das Parkdeck auch während der Bauphase weitgehend geöffnet bleiben soll.