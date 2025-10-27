Gala im Marmorsaal begeistert Bad Ems: Operette dreht sich um Liebe und Eifersucht Andrea Schneider 27.10.2025, 20:00 Uhr

i Im Bad Emser Kursaalgebäude begeisterte eine großartige Inszenierung einer wunderschönen Operettengala die Zuhörer. Dabei stand Jacques Offenbachs komische Oper „Pomme d'api“ im Mittelpunkt. Andrea Schneider

Eine komische Oper aus der Feder von Jacques Offenbach brachte den Zuhörern im Bad Emser Marmorsaal ein besonderes Klangerlebnis. Ein Einakter um Liebe und Verführungskunst überzeugte dabei mit virtuosem Spiel.

Im Rahmen des nun schon seit vielen Jahren bestehenden Lahnfestivals „Gegen den Strom“ war ein Abend im vollbesetzten Marmorsaal Bad Ems ein wahres Glanzlicht für Bad Ems. Eine Operetten-Gala ganz besonderer Güte widmete sich dem besonderen Musikgenre des Pariser Cellisten und Komponisten Jacques Offenbach, der von 1858 bis 1870 Bad Ems als seine „Sommerfiliale“ nutzte.







Artikel teilen

Artikel teilen