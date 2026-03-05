Im Bauausschuss der Stadt Bad Ems wurde der Sanierung eines historischen Hauses zugestimmt. Fragen kamen dort allerdings zu teils geschwärzten Unterlagen auf.
Lesezeit 2 Minuten
Im Bauausschuss der Stadt Bad Ems ging es um die Sanierung eines alten Gebäudes an der Marktstraße, Ecke Mühlgasse. Dabei stand die Erneuerung des Daches im Zentrum der Überlegungen.Bei dem denkmalgeschützten Haus sind Feuchtigkeitsschäden aufgetreten, die laut der Beschlussvorlage vor allem im Dachstuhl sowie in der hölzernen Treppe aufgetreten sind.