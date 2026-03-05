Historisches Gebäude Bad Ems: Neues Dach für denkmalgeschütztes Haus Andreas Galonska 05.03.2026, 14:00 Uhr

i Bei diesem Haus an der Ecke Marktstraße/Mühlgasse soll das Dach saniert werden. Das Vorhaben wurde jetzt im Bauausschuss der Stadt Bad Ems besprochen. Andreas Galonska

Im Bauausschuss der Stadt Bad Ems wurde der Sanierung eines historischen Hauses zugestimmt. Fragen kamen dort allerdings zu teils geschwärzten Unterlagen auf.

Im Bauausschuss der Stadt Bad Ems ging es um die Sanierung eines alten Gebäudes an der Marktstraße, Ecke Mühlgasse. Dabei stand die Erneuerung des Daches im Zentrum der Überlegungen.Bei dem denkmalgeschützten Haus sind Feuchtigkeitsschäden aufgetreten, die laut der Beschlussvorlage vor allem im Dachstuhl sowie in der hölzernen Treppe aufgetreten sind.







Artikel teilen

Artikel teilen