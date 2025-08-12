Wenn ein Ford Model T gemeinsam mit mehreren BMW aus den 1980ern von Bad Ems aus auf Tour gehen, dann ist wieder Mittelrhein Classic des ADAC. In diesem Jahr mit ganz besonderen Schätzen. Eine Geschichte von alten Karossen und starken Motoren.

Für Gerd Renner ist er der Star bei der diesjährigen ADAC Mittelrhein Classic: Ein Jensen Interceptor MK1 aus dem Jahr 1969 von Fahrer Alexander Schmeh und Beifahrer Dirk Wende. Der britische Luxus-Sportwagen hat 6,3 Liter Hubraum und leistet rund 300 PS oder. Nur 320 Stück wurden von ihm gefertigt – was mit ursächlich dafür sein dürfte, dass er teurer ist als bekannte vergleichbare Modelle wie etwa der Jaguar E-Type. Das Modell von Schmeh ist als „Linkslenker“ – das Lenkrad ist ungewöhnlicherweise für einen britischen Wagen also links – noch etwas seltener: nur knapp 40 Stück wurden produziert.

Elegante Schönheit: Ein Cadillac Limousine Series 62 aus 1947. Oben ohne: Bei durchwachsenem Wetter ist Cabrio-Fahren ein Glücksspiel. Alterspräsident im Feld: Das Ford Model T mit Baujahr 1923 Kurz nach Startschuss geht es direkt in den ersten Anstieg. Ein Bild von der diesjährigen ADAC Mittelrhein Classic: Gleich mehrere BMW aus den 1980er-Jahren finden sich im Starterfeld in Bad Ems. Aus der Froschperspektive sehen die alten Klassiker meistens noch etwas imposanter aus. Gut gelaunt geht es auf die 196 km lange Schleife durch den Westerwald. Altes Blech in langen Schlangen am Start vor dem Häcker's Grand Hotel, Bad Ems. Ein schöner Rücken kann auch entzücken: Hier der des Porsche 911 S Targa von Fahrer Markus Terhardt und Beifahrerin Beate Terhardt. Benzingespräche: Alexander Schmeh (links), Fahrer und Besitzer des Interceptor MK 1 im Austausch Augenlider geschlossen: Ein Opel GT 1900 AL aus 1970. Blick in den Motorraum des Jensen Interceptor MK 1 mit der Starnummer 6. Startnummer 1: Der Austin Healy 3000 MK 3 von Fahrerin Susanne Lebek und Beifahrer Eric Schwab. Fahrerbriefing im Häcker's Grand Hotel, Bad Ems Noch bis kurz vor dem offiziellen Startschuss trudeln die Oldtimer für die ADAC Mittelrhein Classic ein.

Fahrtleiter Renner, der Mann mit dem passenden Namen für die Aufgabe, hat die Oldtimer Rallye auch in diesem Jahr wieder von Start bis Ziel durchorganisiert. Er hat die 196 Kilometer lange Strecke geplant, ist sie selbst im Vorfeld drei Mal abgefahren und hat ein detailliertes Briefing für die mehr als 70 Fahrer zusammengestellt. Kurz vor Start am Samstag, 2. August, um 10.01 Uhr am Häckers Grand Hotel in Bad Ems adressiert Renner optimistisch ans Fahrerfeld: „Ich gehe davon aus, dass ihr alle nicht nur startet, sondern auch wieder erfolgreich ins Ziel kommt.“

Ganz so selbstverständlich ist das vielleicht gar nicht, denn einige der angemeldeten Fahrzeuge haben mehr als nur ein paar Jahre auf dem Buckel: Neben vielen Autos aller Klassen aus den 70er- 80er- und 90er-Jahren, gibt es auch einige deutlich betagtere, wie den Cadillac Limousine Series 62 aus dem Jahr 1947 von Fahrer Michael Krautkremer und Beifahrer Ulrich Kuehl. Das älteste Fahrzeug bringen Fahrer Anton Molenaar und Beifahrer Alexander Molenaar an den Start: ein Ford Model T mit 20 PS und der Startnummer 29 hat das Baujahr 1923. Immerhin ist der Motor generalüberholt.

Fahrtleiter Gerd Renner bei der Instruktion der Fahrer im Häckers Grand Hotel

Ob alt oder noch etwas älter: Die 196 Kilometer Strecke durch die hügelige Westerwald-Landschaft sind für Mensch und betagte Maschine eine Herausforderung. Es geht von Bad Ems vorbei an Höhr-Grenzhausen und Dierdorf nach Hachenburg, zu einer Mittagspause vor der Kulisse des historischen Marktplatzes. Nach der Stärkung verläuft der Rückweg am Wiesensee vorbei, wo eine Kaffeepause eingelegt wird, und dann, Westerburg rechts liegen lassend, durch Montabaur zurück nach Bad Ems, wo das Ziel wartet. Für Renner ist das Highlight auf dem Weg die Strecke selbst: „Die Landschaft hier im Westerwald ist einfach nur schön und vor allem auch schön abwechslungsreich. Okay, das gilt auch für die Qualität der Straßenbeläge – aber dafür sind andere zuständig.“

Bereits zum 15. Mal findet die ADAC Mittelrhein Classic in diesem Jahr statt, immer unter der Führung von Renner, der selbst einen Porsche 944 aus dem Jahr 1983 fährt: „Irgendjemand kam mal auf die Idee und sagte zu mir: Gerd, du machst das. Klar, da fühlt man sich dann ein bisschen gebauchpinselt und sagt nicht ,Nein’ – und dabei ist es geblieben.“

Ein ausgeklügeltes Punktesystem

Bei der Rallye kommt es tatsächlich nicht darauf an, wer als Schnellster wieder im Ziel ist, sondern es geht darum, am Ende ein möglichst gutes Punktekonto zu haben. Renner erklärt: „Es gibt verschiedene Aufgaben. Zum Beispiel: Man muss über drei Kilometer im Schnitt 33 km/h fahren. Wer das genau schafft, hat null Fehlerpunkte und schiebt sich im Gesamt-Ranking nach vorne.“

Für Alexander Schmeh und seinen Beifahrer Dirk Wende ist das gar nicht oberste Priorität – zumal sie jedes Jahr mitfahren und die Rallye auch schon gewonnen haben. Schmeh sagt zu unserer Zeitung: „Klar ist das Ziel, keine Fehler zu machen und bisher waren wir auch immer ganz gut. Aber wir sind entspannt, wir wollen Spaß haben und freuen uns darauf, alte Bekannte wiederzutreffen, zu fachsimpeln, Benzingespräche mit Gleichgesinnten zu führen.“ Und das haben sie auch getan. Egal ob bei den Pausen – oder spätestens, als der Tross am Nachmittag wieder in Bad Ems ankam.