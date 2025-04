Was kann man bei Tourismus in der Kurstadt verbessern? Dazu sind die Unternehmer bei einer Tagung auf verschiedene Vorschläge gekommen, die unter anderem eine stärkere Vernetzung untereinander beinhalten.

In Bad Ems gibt es zwar keinen Gewerbeverein mehr, aber einen Stammtisch für die Unternehmer, bei dem immer wieder interessante Vorschläge auf den Tisch kommen. So war es auch beim jüngsten Treffen, bei dem es um Möglichkeiten der Kooperation untereinander und um eine Stärkung des Tourismus ging.

In dem von Ernst Heilig vorgelegten Protokoll der Sitzung wird betont, dass sich die Teilnehmer wieder einen interaktiven Stadtplan wünschen, den es schon einmal gegeben hat. „So wäre es wünschenswert, wenn dieses Konzept vom Tourismusverein wieder aufgegriffen und die Stadtpläne dafür wieder zur Verfügung gestellt werden würden, damit wir damit auch die ,handyaffinen‘ auf die Entdeckungsreise‘ durch unsere Stadt schicken und auf deren Sehenswürdigkeiten aufmerksam und neugierig machen können“, wird in dem Schreiben von Ernst Heilig erklärt. Dazu zählen auch die Einkehrmöglichkeiten mit den Hinweisen auf die Gastronomie in der Kurstadt. Wer wandert, der hat auch Lust auf eine Rast bei einem guten Essen. Auf Bad Ems-Nassau-Info findet sich allerdings bereits eine interaktive Karte der Touristiker, bei der auch eine Detailsuche – beispielsweise nach Hotels oder Restaurants – möglich ist. Dort sind auch Hinweise zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu finden.

Vorschlag für eine eigenständige Vermarktung

Außerdem wurde angeregt, dass man eine eigenständige Vermarktung (Bad Ems Marketing) ins Auge fassen könnte, damit die Sichtbarkeit von Hotels und Beherbergungsbetrieben, Gastronomiebetrieben und Sehenswürdigkeiten gesteigert wird. Ziele sei, dass dadurch mehr und zufriedenere Gäste in die Stadt gebracht werden. Ausführlich sei laut Ernst Heilig die Idee zur Gründung einer eigenen Einkaufsgesellschaft diskutiert worden. Dadurch sollen bessere Einkaufspreise für alle Teilnehmer erreicht werden.

Weitere Ideen betreffen etwa eine Bad Ems-App, die zunächst alle Unterkünfte, Ausflugsmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten beinhalten soll. Damit soll den Gästen der Stadt die Organisation ihres Aufenthalts erleichtert werden. „Langfristig soll so auch die Region wirtschaftlich profitieren, etwa durch höhere Übernachtungszahlen und damit verbundene Einnahmen aus Kurtaxe und Bettensteuer“, wird in dem Protokoll betont. Für die Vorstellung des Projektes werde eine Präsentation vorbereitet, um interessierte Betriebe, Unterstützer und mögliche Sponsoren zu gewinnen.

Dadurch könnten Maßnahmen entstehen, die für den Einzelnen allein kaum umsetzbar wären, aber in der Gemeinschaft einen großen Effekt haben.

Ernst Heilig hofft auf einen positiven Effekt durch einen Marketing-Fonds

Vorgeschlagen wird auch ein Fingerfood-Festival, das sich an das Foodtruck-Festival anlehnt, aber von externen Anbietern gestaltet wurde. Das Fingerfood-Festival soll hingegen von heimischen Betrieben gestemmt werden und diese sichtbarer machen. Im vergangenen Jahr machten die Foodtrucks Station in der Kurstadt. Die Foodtruckmeile wird in diesem Jahr vom 28. Mai bis zum 1. Juni wieder nach Bad Ems kommen und erneut in der Nähe der katholischen Kirche zu finden sein. Zu den neuen Ideen aus der Unternehmerrunde gehört auch eine gemeinsame Stadtführung für alle interessierten Betriebe. Dabei sollen die Sehenswürdigkeiten und besondere Orte von Bad Ems noch einmal vorgestellt werden – mit dem Ziel, das Wissen über die eigene Stadt aufzufrischen, um Gästen künftig noch besser Auskunft geben zu können.

Zur Finanzierung wurde ein gemeinsamer Marketing-Fonds in die Diskussion gebracht, an dem sich interessierte Betriebe mit einem kleinen Anteil beteiligen sollen. „Dadurch könnten Maßnahmen entstehen, die für den Einzelnen allein kaum umsetzbar wären, aber in der Gemeinschaft einen großen Effekt haben“, hofft Ernst Heilig. Zu den Kooperationsmöglichkeiten wurde vorgeschlagen, dass beispielsweise Hoteliers ihre Homepages untereinander verlinken. Wer bei einem bestimmten Hotel zum gewünschten Termin kein freies Zimmer findet, der kann sich dann ohne Aufwand bei den anderen Betrieben umschauen. Interessenten für dieses kostenlose Kooperationsangebot können sich bei Ernst Heilig unter 0151/21252680 oder ernstheilig@web.de melden.