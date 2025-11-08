Ein Hobbymusiker berichtet Bad Ems: Mit den Beatles fing die Liebe zur Musik an 08.11.2025, 12:00 Uhr

i Wolfgang Wallroth in seinem Musikzimmer, in dem sich Gitarren, ein Bass und zahlreiche Erinnerungsstücke an seine früheren Bands befinden. Andreas Galonska

An die Beatbands der 60er-Jahre haben viele, die heute 70 sind, gute Erinnerungen. Wolfgang Wallroth aus Bad Ems war von der Musik nicht nur begeistert, er hat sie auch selbst gespielt und erinnert sich an viele Stationen aus seinem Musikerleben.

Geboren wurde er 1949 in Arzbach, aber Wolfgang Wallroth ist seit langen Jahren mit seiner Frau Pia in Bad Ems zu Hause. Er schildert seinen abwechslungsreichen Lebenslauf, bei dem Rock’n’Roll und Beat Initialzündungen waren. Die Liebe zur Musik hat ihn seither über Stationen in vielen Gruppen bis hin zu einem sinfonischen Orchester begleitet.







Artikel teilen

Artikel teilen