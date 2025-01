Lahntal im Fernsehen Bad Ems lebt in historischen Filmaufnahmen 17.01.2025, 20:00 Uhr

i Auf der Bäderlei befindet sich der Leica-Fotopunkt, an dem einst die historischen Aufnahmen entstanden. Eine Tafel erinnert an Oskar Barnack und seine wegweisende Erfindung. Andreas Galonska

Zwei außergewöhnliche Aussichtspunkte stehen im Mittelpunkt eines TV-Berichts, in dem auch historische Filmaufnahmen aus der Kurstadt eine Rolle spielen. In Bad Ems und in Obernhof wird an zwei ganz besondere Besucher aus früheren Tagen erinnert.

Einblicke in das Kurstadtleben kann man in einem kurzen, aber sehenswerten Filmausschnitt bekommen, der die Aufnahmen eines Fotografiepioniers zeigt. Oskar Barnack hat im Sommer 1914 das umtriebige Leben am Kurhaus eingefangen. Die später kolorierten Aufnahmen belegen, dass sich kurz vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs zahlreiche Kur- und andere Gäste in der Stadt tummelten.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen