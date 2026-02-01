Ein großer Kran hat in Bad Ems für eine Straßensperrung am Statistischen Landesamt gesorgt. Wegen der Dacharbeiten war dort am Samstag die Straße dicht, Autofahrer mussten einen Umweg hinnehmen.
Wegen Arbeiten am Dach des Statistischen Landesamts in Bad Ems ist dort am Samstag, 31. Januar, ein großer Kran aufgebaut worden, der die Durchfahrt aus dem Stadtteil Spieß in Richtung Innenstadt oder nach Nassau blockiert hat. Bei der Durchfahrt durch die Kurstadt konnte der Umgehungstunnel genutzt werden.