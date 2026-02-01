Straßen gesperrt Bad Ems: Kranarbeiten am Statistischen Landesamt Andreas Galonska 01.02.2026, 10:51 Uhr

i Nichts ging mehr für den Durchgangsverkehr in der Nähe des Statistischen Landesamts in Bad Ems. Wegen Arbeiten mit einem großen Kran war dort die Durchfahrt gesperrt, Autofahrer mussten eine Umweg hinnehmen. Andreas Galonska

Ein großer Kran hat in Bad Ems für eine Straßensperrung am Statistischen Landesamt gesorgt. Wegen der Dacharbeiten war dort am Samstag die Straße dicht, Autofahrer mussten einen Umweg hinnehmen.

Wegen Arbeiten am Dach des Statistischen Landesamts in Bad Ems ist dort am Samstag, 31. Januar, ein großer Kran aufgebaut worden, der die Durchfahrt aus dem Stadtteil Spieß in Richtung Innenstadt oder nach Nassau blockiert hat. Bei der Durchfahrt durch die Kurstadt konnte der Umgehungstunnel genutzt werden.







