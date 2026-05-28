Bunte Welt im Bahnhofskiosk Bad Ems: Kiosk eröffnete faszinierende Bilderwelten Andreas Galonska 28.05.2026, 10:00 Uhr

i Beim Fest zum 150. Bestehen der Lahntalbahn 2008 wurde das Empfangsgebäude für Besucher geöffnet. Hinter dem Verkaufsstand links befand sich einst der Kiosk, bei dem es neben Zeitungen und Zeitschriften auch viele Comics gab. Andreas Galonska (Archiv)

Fahrkarten- und Gepäckschalter, Restaurant und ein Kiosk gehörten früher zur Grundausstattung eines Bahnhofs, so auch in Bad Ems. Vor allem für Jugendliche wurde dort spannender Lesestoff geboten.

Es klingt schon wie der Ausflug in eine fremde Welt, aber früher waren Bahnhöfe auch ein Ort, an dem man ein wenig Abwechslung vom Alltag erhalten konnte. So war etwa der Bad Emser Bahnhof in den 1970er-Jahren für die damaligen Jugendlichen schon durch seinen Kiosk ein Treffpunkt, der gerne angesteuert wurde.







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