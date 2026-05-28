Fahrkarten- und Gepäckschalter, Restaurant und ein Kiosk gehörten früher zur Grundausstattung eines Bahnhofs, so auch in Bad Ems. Vor allem für Jugendliche wurde dort spannender Lesestoff geboten.
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Es klingt schon wie der Ausflug in eine fremde Welt, aber früher waren Bahnhöfe auch ein Ort, an dem man ein wenig Abwechslung vom Alltag erhalten konnte. So war etwa der Bad Emser Bahnhof in den 1970er-Jahren für die damaligen Jugendlichen schon durch seinen Kiosk ein Treffpunkt, der gerne angesteuert wurde.