Wenn Bäume in der Nachbarschaft fallen, dann zeigen sich viele Anwohner schnell alarmiert. Im Bauausschuss der Stadt Bad Ems wurde erläutert, warum ein regelrechter Kahlschlag unumgänglich geworden war.
Lesezeit 3 Minuten
An dem großen Parkplatz am Ortsausgang von Bad Ems in Richtung Forsthaus sind zahlreiche Bäume gefällt worden. Im Bauausschuss der Stadt wurde erläutert, warum diese Maßnahme dringend nötig wurde.Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) erklärte, warum es einen Kahlschlag unterhalb der St.