Publikum begeistert Bad Ems: Gewaltige Hörgenüsse im Kurtheater Christine Vary 20.10.2025, 15:00 Uhr

i Im Kurtheater von Bad Ems verbreitete das LandesJugendBlasOrchester die geballte Faszination eines sinfonischen Blasorchesters. Die jungen Musikerinnen und Musiker brillierten auf höchsten Niveau. Fotos: Christine Vary Christine Vary

Das LandesJugendBlasOrchester Rheinland-Pfalz fördert begabte junge Musiker aus Rheinland-Pfalz. Nun war das junge Orchester in Bad Ems zu Gast – und begeisterte.

Im Kurtheater Bad Ems mussten neun Stuhlreihen ausgeräumt werden, damit Equipment und über 70 Musizierende auf der Bühne und im Zuschauerraum Platz fanden. Gewaltig und großartig, was danach geschah. Es wurde zu einem bombastischen Hörgenuss. Das LandesJugendBlasOrchester zog das Publikum schon mit den ersten Takten voll in seinen Bann.







