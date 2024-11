Bad Ems. Adolf Reichwein hatte sich als Völkerkundler und Pädagoge in der Weimarer Republik einen großen Namen gemacht. Der Sozialdemokrat war in der NS-Zeit Mitglied der Widerstandsgruppe „Kreisauer Kreis“ und wurde 1944 nach einem Schauprozess in Plötzensee umgebracht. Am Sonntag wird in der Kurstadt an sein Leben erinnert.