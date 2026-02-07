Restaurant in altem Bauwerk
Bad Ems: Feiner Genusstempel belebt das alte Badhaus
Benjamin Löwenstein begrüßte zur Eröffnung des Restaurants Carls im historischen Badhaus die Gäste im Veranstaltungsraum, der ba
Andreas Galonska

Bad Ems ist um eine gastronomische Besonderheit reicher, denn im Badhaus in der Römerstraße hat das Restaurant Carls eröffnet. Dort wird nun eine gehobene Küche geboten, es gibt aber auch einen Raum für kulturelle Veranstaltungen. 

Lesezeit 3 Minuten
Vorhang auf für das Carls, das neue Restaurant im Badhaus neben den Vier Türmen an der Bad Emser Römerstraße. Bei einem Empfang zur Eröffnung konnten sich die Besucher von der gelungenen Einrichtung überzeugen und einen Blick in den gastronomischen Betrieb werfen, der bereits in vollem Gange ist.

Rhein-Lahn-ZeitungGastronomie

