Spießer Martini-Kirmes Bad Ems feiert drei Tage dauerndes Fest zum 298. Mal Ulrike Bletzer 09.11.2025, 15:00 Uhr

i Ein beliebter Anziehungspunkt bei der Spießer Martini-Kirmes ist das Kinderkarussell. Bletzer Ulrike

An drei Tagen bot die Spießer Martini-Kirmes jede Menge Programm für Groß und Klein, ganz so, wie es Tradition ist. Zum 298. Mal

Ein Volksfest, drei Tage. Und wenn man’s genau nimmt, auch drei Anfänge: ein grundsätzlicher am Freitagnachmittag, ein offizieller 23 Stunden später und einer, bei dem es dann so richtig abging, am frühen Samstagabend. Jetzt noch mal etwas genauer: Mit der Eröffnung der Kirmesbuden und dem Baumstellen ging die Spießer Martini-Kirmes wie gewohnt am Freitag an den Start.







