Alte Klinik, neue Nutzung Bad Ems: Einzug des Stala in Klinik nimmt weitere Hürde Andreas Galonska 26.08.2026, 18:00 Uhr

i Das Statistische Landesamt wird in Räume in der Paracelsus-Klinik umziehen. Über das Thema wurde kürzlich im Emser Stadtrat gesprochen, als es um die Behandlung der Anmerkungen von Behörden dazu ging. Andreas Galonska

Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems ist seit Jahren außer Betrieb. In Räume des ehemaligen Akutkrankenhauses sollen Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes einziehen – ein Thema, über das nun im Stadtrat gesprochen wurde.

Seit mehreren Jahren gibt es keinen Betrieb mehr in der Bad Emser Paracelsus-Klinik als Akutkrankenhaus. Im Stadtrat wurde über eine Vermeidung des Leerstands in dem umfangreichen Gebäudekomplex gesprochen, in dem bald die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts eine neue Bleibe finden werden.







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