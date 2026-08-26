Die Paracelsus-Klinik in Bad Ems ist seit Jahren außer Betrieb. In Räume des ehemaligen Akutkrankenhauses sollen Mitarbeiter des Statistischen Landesamtes einziehen – ein Thema, über das nun im Stadtrat gesprochen wurde.
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Seit mehreren Jahren gibt es keinen Betrieb mehr in der Bad Emser Paracelsus-Klinik als Akutkrankenhaus. Im Stadtrat wurde über eine Vermeidung des Leerstands in dem umfangreichen Gebäudekomplex gesprochen, in dem bald die Mitarbeiter des Statistischen Landesamts eine neue Bleibe finden werden.