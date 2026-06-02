Viel Kultur in Römerstraße
Bad Ems: Ein Tag ganz im Zeichen des Welterbes
Das Emser Stadtmuseum ist am Sonntag, 7. Juni, Treffpunkt für eine Führung mit Hans-Jürgern Sarholz, bei der die einfachen Leute
Das Emser Stadtmuseum ist am Sonntag, 7. Juni, Treffpunkt für eine Führung mit Hans-Jürgern Sarholz, bei der die einfachen Leute - wie Dienstmädchen und Tagelöhner - im Zentrum stehen. Außerdem wird es Musik, Film, Fotos und einen Workshop in der Römerstraße geben.
Andreas Galonska

Fünf Jahre Welterbe der bedeutenden Kurstädte in Bad Ems – dazu gibt es in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen. Beim Welterbetag am Sonntag, 7. Juni, stehen ein Vortrag, Musik, Film und Kunst in der Römerstraße im Mittelpunkt.

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Vor fünf Jahren fiel die wichtige Entscheidung: Bad Ems und weitere europäische Kurorte erhielten den begehrten Welterbetitel der Great Spa Towns of Europe. Daran wird jetzt mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert. Beim Welterbetag am Sonntag, 7.

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