Fünf Jahre Welterbe der bedeutenden Kurstädte in Bad Ems – dazu gibt es in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen. Beim Welterbetag am Sonntag, 7. Juni, stehen ein Vortrag, Musik, Film und Kunst in der Römerstraße im Mittelpunkt.
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Vor fünf Jahren fiel die wichtige Entscheidung: Bad Ems und weitere europäische Kurorte erhielten den begehrten Welterbetitel der Great Spa Towns of Europe. Daran wird jetzt mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert. Beim Welterbetag am Sonntag, 7.