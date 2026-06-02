Viel Kultur in Römerstraße Bad Ems: Ein Tag ganz im Zeichen des Welterbes Andreas Galonska 02.06.2026, 18:00 Uhr

i Das Emser Stadtmuseum ist am Sonntag, 7. Juni, Treffpunkt für eine Führung mit Hans-Jürgern Sarholz, bei der die einfachen Leute - wie Dienstmädchen und Tagelöhner - im Zentrum stehen. Außerdem wird es Musik, Film, Fotos und einen Workshop in der Römerstraße geben. Andreas Galonska

Fünf Jahre Welterbe der bedeutenden Kurstädte in Bad Ems – dazu gibt es in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen. Beim Welterbetag am Sonntag, 7. Juni, stehen ein Vortrag, Musik, Film und Kunst in der Römerstraße im Mittelpunkt.

Vor fünf Jahren fiel die wichtige Entscheidung: Bad Ems und weitere europäische Kurorte erhielten den begehrten Welterbetitel der Great Spa Towns of Europe. Daran wird jetzt mit einer Reihe von Veranstaltungen erinnert. Beim Welterbetag am Sonntag, 7.







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