Fünf Jahre Titelverleihung Bad Ems: Das war der entscheidende Schritt zum Welterbe Andreas Galonska 04.03.2026, 06:00 Uhr

Vor fünf Jahren fiel in China die Entscheidung über die Great Spas of Europe, die Welterbe wurden. Wir blicken zurück auf die Sitzung von 2021, die in Bad Ems mit Spannung verfolgt wurde.

Für diesen Sommer ist eine Veranstaltungsreihe zum Welterbe in Bad Ems geplant, die kürzlich im Stadtrat vorgestellt wurde. Fünf Jahre ist es inzwischen her, seit Bad Ems zusammen mit seinen Mitbewerbern diese außergewöhnliche Auszeichnung für die Städte mit einer großen Geschichte als Kurort erhalten hat.







