Fünf Jahre Titelverleihung
Bad Ems: Das war der entscheidende Schritt zum Welterbe

Vor fünf Jahren fiel in China die Entscheidung über die Great Spas of Europe, die Welterbe wurden. Wir blicken zurück auf die Sitzung von 2021, die in Bad Ems mit Spannung verfolgt wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Für diesen Sommer ist eine Veranstaltungsreihe zum Welterbe in Bad Ems geplant, die kürzlich im Stadtrat vorgestellt wurde. Fünf Jahre ist es inzwischen her, seit Bad Ems zusammen mit seinen Mitbewerbern diese außergewöhnliche Auszeichnung für die Städte mit einer großen Geschichte als Kurort erhalten hat.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren