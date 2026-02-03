Nach den Vernissagen mit Werken von zwei Künstlern soll das Café Maxeiner in Bad Ems weiter genutzt werden. Es soll zu einer Stätte der Begegnung werden – ein Betrieb mit Kaffee und Kuchen ist hingegen nicht geplant.
Lesezeit 2 Minuten
Kunst ist in das frühere Café Maxeiner eingezogen, eine Doppelausstellung hat dort ihre Pforten geöffnet. Im Bad Emser Stadtrat hat Katharina Fink, Leiterin der Artist Residency (Künstlerhaus) Schloss Balmoral, über das Projekt berichtet, das in Zusammenarbeit mit der Stadt möglich wurde.