Kunst im Leerstand Bad Ems: Café Maxeiner soll ein Ort der Begegnung sein Andreas Galonska 03.02.2026, 10:00 Uhr

i Lange Zeit hat das Café Maxeiner leergestanden, inzwischen gibt es dort Kunst zu sehen. Die Räume in der Römerstraße sollen zu einem Ort der Begegnung werden - allerdings ohne Kaffee und Kuchen. Andreas Galonska

Nach den Vernissagen mit Werken von zwei Künstlern soll das Café Maxeiner in Bad Ems weiter genutzt werden. Es soll zu einer Stätte der Begegnung werden – ein Betrieb mit Kaffee und Kuchen ist hingegen nicht geplant.

Kunst ist in das frühere Café Maxeiner eingezogen, eine Doppelausstellung hat dort ihre Pforten geöffnet. Im Bad Emser Stadtrat hat Katharina Fink, Leiterin der Artist Residency (Künstlerhaus) Schloss Balmoral, über das Projekt berichtet, das in Zusammenarbeit mit der Stadt möglich wurde.







