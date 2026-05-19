Mehr als nur Kaffee trinken Bad Ems: Café Bellvita vereint Kulinarik und Kunst Ulrike Bletzer 19.05.2026, 06:00 Uhr

i In ihrem Café Bellvita stellt Yasemin Akdag zahlreiche von ihr selbst angefertigte Gemälde aus, die man gegen eine Spende erwerben kann. Der Erlös fließt in das Projekt "Spontane Herzenssache" zugunsten bedürftiger Menschen. Bletzer Ulrike

Kaffee trinken, Kuchen essen und gleichzeitig Kunst bewundern: Das bietet das Café Bellvita in der Vitrea-Klinik in Bad Ems. Seit fast eineinhalb Jahren betreibt Yasemin Akdag den Gastronomiebetrieb, der mehr zu bieten hat als nur leckere Speisen.

Fast könnte man von einem Geheimtipp sprechen: Nur wenige Bad Emser dürften wissen, dass die Vitrea-Klinik in der Viktoriaallee das nicht übermäßig üppige Angebot an Cafés in der Kurstadt um einen Aktivposten bereichert. Die Rede ist vom Café Bellvita, das keineswegs nur Patienten der orthopädischen Rehaklinik offensteht, wie seine Betreiberin Yasemin Akdag betont: „Jeder, der möchte, kann hierherkommen.







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