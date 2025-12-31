Traditionsbetrieb gerettet Bad Ems: Buchhandlung Meckel kann 2026 weitermachen Andreas Galonska 31.12.2025, 12:00 Uhr

i Der bisherige Inhaber Hartmut Weber (links) mit der langjährigen Mitarbeiterin Martina Kraski und Edward Schofield, dem neuen Betreiber der Buchhandlung Meckel in Bad Ems. Der Laden wird im Januar und Februar wegen Umbauarbeiten geschlossen und soll Anfang März wieder eröffnet werden. Andreas Galonska

Für die Buchhandlung Meckel in Bad Ems sah es düster aus: der bisherige Inhaber wollte sich zurückziehen, ein neuer Betreiber war nicht in Sicht. Jetzt hat sich aber doch ein Nachfolger gefunden, der mit einer neuen Idee an den Start geht.

Vor einigen Wochen wurde Bad Ems von der drohenden Schließung der Buchhandlung Meckel überrascht, die zum Jahreswechsel erfolgen sollte. Doch nun hat sich kürzlich doch ein neuer Betreiber gefunden, der das im Jahre 1934 gegründete Geschäft im neuen Jahr weiterführen will.







Artikel teilen

Artikel teilen