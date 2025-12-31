Bad Ems: Buchhandlung Meckel kann 2026 weitermachen

Für die Buchhandlung Meckel in Bad Ems sah es düster aus: der bisherige Inhaber wollte sich zurückziehen, ein neuer Betreiber war nicht in Sicht. Jetzt hat sich aber doch ein Nachfolger gefunden, der mit einer neuen Idee an den Start geht.
Vor einigen Wochen wurde Bad Ems von der drohenden Schließung der Buchhandlung Meckel überrascht, die zum Jahreswechsel erfolgen sollte. Doch nun hat sich kürzlich doch ein neuer Betreiber gefunden, der das im Jahre 1934 gegründete Geschäft im neuen Jahr weiterführen will.