Baum in Kurpark untersucht Bad Ems: Blutbuche wurde auf Standfestigkeit überprüft 27.10.2025, 08:00 Uhr

i Mithilfe eines Hubsteigers machte sich ein Mitarbeiter der Firma Wirges auf den Weg in die Höhe, um an der alten Blutbuche im Bad Emser Kurpark ein Seil zu befestigen. Damit wurde dann die Standfestigkeit überprüft. Andreas Galonska

Ein alter Baum im Bad Emser Kurpark ist von einem Pilz befallen worden. Deswegen wurde eine Fachfirma eingeschaltet, die eine mögliche Gefährdung untersuchen sollte, falls die Standfestigkeit nicht mehr gegeben ist.

Ein Hubsteiger im Bad Emser Kurpark sorgt sehr schnell für Aufmerksamkeit bei Passanten, die sich für die Arbeiten interessieren. An der mächtigen Blutbuche wurde eine Überprüfung notwendig, da der Baum von einem Pilz befallen ist. Es wurde vermutet, dass die Blutbuche gefährdet sein könnte.







