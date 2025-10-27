Ein alter Baum im Bad Emser Kurpark ist von einem Pilz befallen worden. Deswegen wurde eine Fachfirma eingeschaltet, die eine mögliche Gefährdung untersuchen sollte, falls die Standfestigkeit nicht mehr gegeben ist.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Hubsteiger im Bad Emser Kurpark sorgt sehr schnell für Aufmerksamkeit bei Passanten, die sich für die Arbeiten interessieren. An der mächtigen Blutbuche wurde eine Überprüfung notwendig, da der Baum von einem Pilz befallen ist. Es wurde vermutet, dass die Blutbuche gefährdet sein könnte.