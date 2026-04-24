Schiff kommt auf die Lahn
Bad Ems bekommt wieder ein Fahrgastschiff
Sie freuen sich, dass am Anleger bald wieder ein Personenschiff starten wird (von links): Stadtbürgermeister Oliver Krügel, Unte
Sie freuen sich, dass am Anleger bald wieder ein Personenschiff starten wird (von links): Stadtbürgermeister Oliver Krügel, Unternehmer Christian Hochbein, Kapitän Albert Klatte und Sascha Häcker, Geschäftsführer des Grand Hotels.
Andreas Galonska

Nach jahrelanger Pause kehrt die Personenschifffahrt wieder zurück nach Bad Ems. Dort soll im Mai die „Aurelia“ getauft werden, die dann ab dem 1. Juni wieder Fahrgäste über die Lahn befördert.

Lesezeit 3 Minuten
Schmerzlich vermisst wurde der Betrieb mit einem Schiff für Ausflügler in Bad Ems in den vergangenen Jahren. Doch nun kehrt eine wichtige Attraktion zurück. Nach einer Schiffstaufe am 30. Mai soll am 1. Juni der Betrieb auf der Lahn starten. Am Anleger in der Nähe des Kurhauses empfing der Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel den Eigentümer des Schiffs, Christian Hochbein, und Albert Klatte als künftigen Kapitän zusammen mit Sascha Häcker, ...

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