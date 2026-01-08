Bad Ems: Bahnhofshalle ist immer noch nicht fertig

Wie geht es voran beim Bahnhof Bad Ems? Eigentlich sollten die Arbeiten an der Bahnhofshalle im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Doch daraus wurde nichts. Noch sieht das Gebäude aus wie ein Kunstprojekt.
Noch immer gleicht der Bahnhof Bad Ems – auch als Hauptbahnhof bekannt – einem Kunstprojekt von Christo und Jeanne Claude, denn die große Halle zeigt sich weiterhin verhüllt. Die Erneuerung des Bahnsteigs ist hingegen abgeschlossen worden, die Fahrgäste können auch längste wieder in Züge ein- oder ausstiegen.