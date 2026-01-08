Umbau am Bahnhof dauert noch Bad Ems: Bahnhofshalle ist immer noch nicht fertig Andreas Galonska 08.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Züge halten längst wieder in Bad Ems, aber die große Halle über den Gleisen ist weiterhin verhüllt, da noch immer an ihrer Sanierung gearbeitet wrid. Andreas Galonska

Wie geht es voran beim Bahnhof Bad Ems? Eigentlich sollten die Arbeiten an der Bahnhofshalle im vergangenen Jahr abgeschlossen werden. Doch daraus wurde nichts. Noch sieht das Gebäude aus wie ein Kunstprojekt.

Noch immer gleicht der Bahnhof Bad Ems – auch als Hauptbahnhof bekannt – einem Kunstprojekt von Christo und Jeanne Claude, denn die große Halle zeigt sich weiterhin verhüllt. Die Erneuerung des Bahnsteigs ist hingegen abgeschlossen worden, die Fahrgäste können auch längste wieder in Züge ein- oder ausstiegen.







