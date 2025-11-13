Lesung in Brunnenhalle Bad Ems: Autor mit viel Selbstironie stellt Werke vor Ulrike Bletzer 13.11.2025, 16:00 Uhr

Der Schriftsteller Stefan Rohr lebt seit Oktober 2021 in Bad Ems. Am Freitagabend, 14. November, liest er in der Brunnenhalle aus seinen Werken.

Auf ein besonderes literarisches Erlebnis kann man sich in der Bad Emser Brunnenhalle freuen. Dort wird der in der Kurstadt lebende Autos Stefan Rohr Episoden aus seinen Büchern vortragen.

„Ich habe hier in Bad Ems schon etliche Lesungen gehabt, darunter einige in der Vamed-Klinik“, erzählt Stefan G. Rohr und schickt, ohne mit der Wimper zu zucken, hinterher: „Der große Vorteil an Lesungen in einer orthopädischen Rehaklinik ist, dass die Zuhörer nicht so schnell weglaufen können.







