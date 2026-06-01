Ausflugsschiff getauft Bad Ems: Aurelia schippert über die Lahn Ulrike Bletzer 01.06.2026, 18:00 Uhr

i Da fährt sie dahin: die MS Aurelia bei ihrer Jungfernfahrt in Richtung Nassau. Bletzer Ulrike

Nach jahrelanger Pause kann man ab Bad Ems wider Touren mit dem Schiff über die Lahn machen. Die Aurelia war nun auf ihrer Jungfernfahrt unterwegs und schließt eine Lücke im touristischen Angebot.

In Bad Ems geschehen neuerdings Wunder. Sogar sprechende Schiffe trifft man hier jetzt an. So erst jüngst, als sich die „Neue“ in der Kurstadt ihrer Taufgesellschaft vorstellte: Sie sei 1997 geboren, habe ihre Jugend in Neuwied verbracht, sei dann aber trotz ihrer 450 PS unter der Haube nicht mehr up to date gewesen und habe tatenlos im Hafen von Duisburg vor sich hin gedümpelt, berichtete die MS Aurelia mit der Stimme von Christian Hochbein, ...







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