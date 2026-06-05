Neubau am Aussichtspunkt Bad Ems: Am Concordiatum ist ein Neubau geplant Andreas Galonska 05.06.2026, 11:00 Uhr

i Am Concordiaturm befindet sich seit Jahrzehnten ein Restaurant, das nun durch einen Neubau mit Übernachtungsmöglichkeiten für Gäste erweitert werden soll. Mit der Bauvoranfrage wird sich demnächst der Bauausschuss der Stadt Bad Ems beschäftigen. Andreas Galonska

Seit Jahrzehnten ist der Concordiaturm in Bad Ems ein beliebtes Ausflugsziel, denn von dort bietet sich ein fantastischer Blick auf das Lahntal. Nun soll neben dem Restaurant am Turm ein Neubau für Gäste entstehen.

In Bad Ems soll am Concordiaturm ein Neubau für Übernachtungsgäste entstehen. Mit dem Thema wird sich bald der Bauausschuss der Stadt beschäftigen. Das Projekt befindet sich ganz in der Nähe des bekannten Aussichtsturms mit Restaurant und liegt teils auf Bad Emser und teils auf Dausenauer Gemarkung („Bäderlay“).







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