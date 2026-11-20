Die Erneuerung des Alten Rathauses in Bad Ems kann kommen. Ein millionenschwerer Förderbescheid aus Mainz macht möglich, was in der Kurstadt gewünscht wird: die Einrichtung eines kulturellen Treffpunkts in einem historischen Bauwerk.
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Eine stolze Summe hatte ein Gast aus Mainz bei einem Besuch in Bad Ems im Gepäck. Vanessa Fischer, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von 10,27 Millionen Euro, der in die geplante Sanierung des Altes Rathauses fließen wird.