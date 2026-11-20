Geldspritze für Gebäude Bad Ems: 10 Millionen für Sanierung des Alten Rathauses Andreas Galonska 20.11.2026, 14:00 Uhr

i Staatssekretärin Vanessa Fischer übergibt den Förderbescheid in Höhe von 10,27 Millionen Euro an VG-Bürgermeister Uwe Bruchhäuser (Mitte) und den Bad Emser Stadtbürgermeister Oliver Krügel. Das Geld wird größtenteils in die Sanierung des Alten Rathauses fließen. Andreas Galonska

Die Erneuerung des Alten Rathauses in Bad Ems kann kommen. Ein millionenschwerer Förderbescheid aus Mainz macht möglich, was in der Kurstadt gewünscht wird: die Einrichtung eines kulturellen Treffpunkts in einem historischen Bauwerk.

Eine stolze Summe hatte ein Gast aus Mainz bei einem Besuch in Bad Ems im Gepäck. Vanessa Fischer, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur, überbrachte einen Förderbescheid in Höhe von 10,27 Millionen Euro, der in die geplante Sanierung des Altes Rathauses fließen wird.







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