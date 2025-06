Ein 22-Jähriger verunglückte mit seinem Mercedes-AMG auf der B8 in Limburg, als er in Fahrtrichtung Lichfield-Brücke auf die Gegenfahrbahn geriet und das Auto über eine Böschung 50 Meter weit auf das Parkdeck eines Seniorenheims katapultiert wurde.

Ein Unfall gegen 1.45 Uhr forderte am Dienstagmorgen drei schwer verletzte Personen. „So was hast du auch noch nicht gesehen.“ Der Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Limburg sollte bei der Sichtung des Unfallortes recht behalten. Auf dem Dach des Parkhauses eines Seniorenheims lag ein total zerstörtes Fahrzeug, aus dem die Feuerwehr den 22-jährigen Fahrer und die beiden Fahrzeuginsassen retten musste. Der 22-Jährige soll nach ersten Angaben mit seinem Mercedes-AMG die Bundesstraße 8 (B8) in Richtung Innenstadt befahren haben. Auf Grund stark erhöhter Geschwindigkeit kam das Fahrzeug in Höhe der Abfahrt „Im Ansper“ in einer Rechtskurve, kurz vor der Lichfield-Brücke, nach links ab, überfuhr den Fahrbahntrenner, die Gegenfahrbahn und kam in eine stark ansteigende Böschung. Diese wirkte wie eine Sprungschanze und das Fahrzeug flog über den Zubringer „Im Ansper“ über eine Betonmauer von 2,5 Metern Höhe, zerstörte eine Holzhütte, trennte eine Baumkrone und blieb im Anschluss nach 50 Metern auf dem Dach des Parkdecks liegen, wobei der Motor aus dem Fahrzeug herausgerissen wurde und mehrere Meter neben der Unfallstelle liegen blieb.

i Völlig zerstört blieb dieses Fahrzeug auf dem Dach des Parkhauses liegen. Klaus-Dieter Häring

Alle drei Insassen mussten anschließend von den Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer wurde danach in ein Krankenhaus nach Gießen geflogen. Die beiden anderen Insassen kamen ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser nach Limburg und Weilburg. Ein Zeuge des Unfalls erlitt einen Schock. Im Einsatz waren neben den 25 Einsatzkräften der Limburger Feuerwehr vier Rettungswagen (RTW), eine Drehleiter, ein Einsatzleitwagen (ELW), zwei Notärzte und ein Arzt im Rettungshubschrauber sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr Dietkirchen, die den Landeplatz des Rettungshubschraubers absicherten und ausleuchteten. Nachdem ein Gutachter der Staatsanwaltschaft den Unfall aufgenommen hatte, mussten die vielen herumgeflogenen Autoteile aufgelesen werden, die zum Teil auf der Zufahrt „Im Ansper“ lagen.