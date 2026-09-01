Felssturz an der Loreley B42 vor der Freigabe – Doch der Fels bleibt gefährlich Mira Zwick 01.09.2026, 16:00 Uhr

i Die Aufräumarbeiten unterhalb des Loreleyfelsens sind nach einem Felssturz am Montagmorgen abgeschlossen. Geologen und Felskletterer untersuchen nun den Fels. Mira Zwick

Ein Felsbrocken in Kleinwagengröße stürzte auf die B42 an der Loreley. Verletzt wurde niemand. Nun prüfen Geologen die Lage – und wann die wichtige Verkehrsader im Mittelrheintal wieder freigegeben werden kann.

Schreck in den Morgenstunden: Am Montag gegen 8 Uhr löste sich ein Gesteinsbrocken in der Größe eines Kleinwagens aus dem steil emporragenden Fels an der Loreley bei St. Goarshausen. Innerhalb weniger Sekunden müssen rund zehn Kubikmeter Fels aus rund 80 bis 100 Meter Höhe an den Fangzäunen vorbei heruntergestürzt und auf der B42 in viele Einzelteile zersprungen sein, resümiert Carsten Müller, Leiter der Masterstraßenmeisterei Bad Ems, am ...







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