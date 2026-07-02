Straßenausbau in Osterspai
B42-Sanierung: Kläger wollen Revision erreichen
Die Arbeiten entlang der B42 sind in vollem Gange. Nur der Stand des Obst- und Weinhofs Lemler steht noch kurz vor dem Ortsausga
Die Arbeiten entlang der B42 sind in vollem Gange. Nur der Stand des Obst- und Weinhofs Lemler steht noch kurz vor dem Ortsausgang Richtung Filsen. Ein Rechtsstreit ist anhängig.
Mira Zwick

Der Ausbau der B42 in Osterspai schreitet sichtbar voran. Doch hinter den Bauzäunen geht der Streit vor Gericht weiter. Die Kläger haben den nächsten juristischen Schritt eingeleitet und wollen eine Revision erreichen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten entlang der Rheinstraße in Osterspai sind in vollem Gange. Seit rund einem Monat regeln Ampeln den Verkehrsfluss, während Baumaschinen die halbe Fahrbahndecke entfernen. Hier wird nicht nur die B42 von Grund auf saniert, sondern auch ein neuer Radweg gebaut.

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