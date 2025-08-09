Die Sanierung der B42 in Osterspai und der Bau des Radwegs standen kurz bevor – doch eine Klage stoppt das Millionenprojekt erneut. Nun wenden sich drei ehemalige Bürgermeister Osterspais mit direkten Worten an die Kläger.

Alle Vorbereitungen sind so weit getroffen, doch die lang geplante Sanierung und Einrichtung eines Fahrradwegs in der Rheinuferstraße – also der B42 – in Osterspai verzögern sich erneut. Planmäßig wollte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Ende August die Ausschreibung für die Bauarbeiten veröffentlichen, doch dieser Zeitplan wird durch eine Klage am Oberverwaltungsgericht Koblenz OVG durchkreuzt. Zwei Privatpersonen haben Anfang Juli gegen den Planfeststellungsbeschluss geklagt.

Die weitere Ablauf bei, Oberverwaltungsgericht

Damit ruht das Verfahren vorerst, denn ohne bestandskräftigen Planfeststellungsbeschluss kann keine Ausschreibung erfolgen. Laut OVG ist zunächst die Klagebegründung abzuwarten, danach darf der LBM Stellung beziehen. Ein Verhandlungstermin steht noch aus.

Die Sanierung der maroden B42 inklusive Einrichtung eines Radwegs ist in Osterspai seit Jahrzehnten Thema, nun sollte es endlich zur Umsetzung kommen. Ursprünglich war geplant, Anfang 2026 mit der den Arbeiten zu beginnen, damit sie bis zur Bundesgartenschau 2029 abgeschlossen sind – mit Blick auf eine 2,5-jährige Bauzeit ein enger, aber realistischer Zeitplan, der durch die Verzögerung ins Wanken gerät.

„Egoismus vor Gemeindewohl – 40 Jahre ,Arbeit für die Katz’“ – Ex-Bürgermeister beziehen Stellung

Diese Entwicklung ruft drei ehemalige Osterspaier Bürgermeister auf den Plan, die sich mit direkten Worten an die Kläger richten. Unter dem Titel „Egoismus vor Gemeindewohl – 40 Jahre ,Arbeit für die Katz’“ wenden sich Otmar Lamberti, Helmut Bündgen und Gerhard Böhm an die Kläger.

Ein kurzer Rückblick: Schon seit den 80er-Jahren beschäftigt das Thema Radweg und Ausbau der B42 die Ortsgemeinde – und genauso lange wird darum mit den Anliegern gerungen. „Anfang der 90er-Jahre standen wir vor einer vergleichbaren Situation, weil das Innenministerium die Planfeststellung mit dem Hinweis zurückgezogen hat, dass wir zunächst die unterschiedlichen Auffassungen klären müssen. Erst danach kann es in der Sache weitergehen“, erinnert sich Otmar Lamberti. Diese Klärung zog sich über die Amtszeit von Otmar Lamberti und über die von Helmut Bündgen bis 2013 hin. Sie bestand aus vielen Gesprächen mit den Anliegern und dem LBM, um den Planentwurf zu verfeinern.

Nach vielen Einzelgesprächen wähnte man sich am Ziel

Mit der Übernahme von Gerhard Böhm als Ortsbürgermeister ergab sich eine Möglichkeit, die notwendige Verfahrenszeit in einem sogenannten Freiwilligkeitsverfahren zu verkürzen. Hierzu wäre eine schriftliche Zustimmung aller betroffenen Anlieger notwendig gewesen – ein Verfahren, das in den fünf Jahren seiner Amtszeit zu vielen Einzelgesprächen mit den Anliegern, dem LBM und dem Gemeinderat geführt hat. Nach diesen Vereinbarungen und vertraglichen Abstimmungen war man sich sicher, alle Probleme gelöst zu haben, und die Planfeststellungsbehörde erstellte in den vergangenen beiden Jahren den Planfeststellungsbeschluss, gegen den nun am 7. Juli Klage eingelegt wurde.

Alles in trockenen Tüchern wähnend, fand am 7. Juli eine Bürgerversammlung in Osterspai statt, um alle Details und damit einhergehenden Einschränkungen den Osterspaiern vorzustellen. Doch die Versammlung begann mit einer Hiobsbotschaft. Zu Beginn mussten der Ortsbürgermeister und die Vertreter des LBM vortragen, dass an ebenjenem Tag eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss eingereicht wurde. Alle dann folgenden Ausführungen waren damit also mit einem großen Fragezeichen versehen.

„Es ist unerträglich, dass ein einziges Klageverfahren ein gesamtes Infrastrukturprojekt ausbremsen soll – ein Projekt, das für die Verkehrssicherheit und die regionale touristische Entwicklung von elementarer Bedeutung ist.“ Otmar Lamberti, Helmut Bündgen und Gerhard Böhm äußern deutliche Kritik am Vorgehen.

Otmar Lamberti, Helmut Bündgen und Gerhard Böhm richten sich nun mit eindringlichen Worten an die Kläger: „Als ehemalige Bürgermeister kennen wir die unzähligen Stunden, die wir in Gespräche, Planungen und Kompromissangebote gesteckt haben, um den dringend nötigen Ausbau der B42 und den Radwegebau auf den Weg zu bringen.“ Brücken – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn – seien gebaut, finanzielle und bauliche Lösungen angeboten worden, die Tür habe immer offen gestanden. Doch all das interessiere die betreffenden Anlieger offenbar nicht. Es sei „unerträglich, dass ein einziges Klageverfahren ein gesamtes Infrastrukturprojekt ausbremsen soll – ein Projekt, das für die Verkehrssicherheit und die regionale touristische Entwicklung von elementarer Bedeutung ist“.

Die Ex-Bürgermeister befürchten weitreichende Konsequenzen: „Bei Aufrechthaltung dieser Klage ist das Projekt vor der Buga 2029 ,gestorben’, und ob es danach noch zur Ausführung kommt, ,steht in den Sternen’. Deshalb bitten wir die Kläger eindringlich, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Ein Rückzug der Klage wäre nicht nur eine Geste des Anstands, sondern ein echter Dienst an der gesamten Ortsgemeinschaft und ihrer eigenen Familie – was ihnen niemand vergessen würde.“