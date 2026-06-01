Baustelle wird eingerichtet B42 Osterspai: Ab nächster Woche regeln Ampeln Verkehr Mira Zwick 01.06.2026, 17:00 Uhr

i In Osterspai geht es endlich los mit der Sanierung der B42. Seit dieser Woche wird die Baustelle eingerichtet. Ortsbürgermeister Sebastian Reifferscheid und der Erste Beigeordnete Erhardt Fiebiger haben sich mal umgeschaut. Mira Zwick

Eine verkehrstechnisch herausfordernde Zeit kommt auf Osterspai zu: Die B42 im Ort wird komplett saniert und ein Radweg gebaut. Nach Jahrzehnten der Planung geht es nun endlich los. Wozu es drei Ampelanlagen in der kleinen Rheingemeinde braucht.

Jahrzehnte wurde auf diesen Augenblick gewartet: Die Baustelle für die Sanierung der B42 in Osterspai sowie den Bau eines Fahrradwegs wird aktuell eingerichtet. Die Vorboten einer verkehrstechnisch intensiven Zeit am Mittelrhein werden aufgestellt: Gleich drei Ampelanlagen werden in Osterspai eingerichtet.







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