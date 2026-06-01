Eine verkehrstechnisch herausfordernde Zeit kommt auf Osterspai zu: Die B42 im Ort wird komplett saniert und ein Radweg gebaut. Nach Jahrzehnten der Planung geht es nun endlich los. Wozu es drei Ampelanlagen in der kleinen Rheingemeinde braucht.
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Jahrzehnte wurde auf diesen Augenblick gewartet: Die Baustelle für die Sanierung der B42 in Osterspai sowie den Bau eines Fahrradwegs wird aktuell eingerichtet. Die Vorboten einer verkehrstechnisch intensiven Zeit am Mittelrhein werden aufgestellt: Gleich drei Ampelanlagen werden in Osterspai eingerichtet.