Verkehr am Mittelrhein B42: Obststand muss für Radwegebau in Osterspai weichen Mira Zwick 08.09.2026, 17:00 Uhr

i Der Bereich rund um den Obst- und Weinstand in Osterspai wurde bislang bei der Sanierung der B42 ausgespart. Doch nach dem Abschluss eines Rechtsstreits kommt nun Bewegung in die festgefahrene Situation. Mira Zwick

In Osterspai wird die B42 saniert und ein Radweg gebaut. Doch an einer Stelle wird es kompliziert. Ein Obststand steht im Mittelpunkt eines jahrelangen Konflikts. Nun kommt Bewegung in die festgefahrene Situation.

Die Sanierung der B42 in Osterspai ist in vollem Gange. Doch es klafft noch eine Lücke – und die hat mit dem Obst- und Weinstand am rheinseitigen Straßenrand zu tun. Unterhalb des Verkaufsstandes auf Leinpfadniveau soll der neue Radweg verlaufen. Doch weil zwei private Grundstückseigentümer gegen das Vorhaben geklagt hatten, blieb dieser Abschnitt bislang ausgespart.







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