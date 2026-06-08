Baustelle bremst Verkehr aus B42 in Braubach bis Donnerstag nur einspurig befahrbar Mira Zwick 08.06.2026, 15:00 Uhr

i Bis Donnerstag ist die B42 in Braubach nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wir mit einer Ampel geregelt. Mira Zwick

Etwas Geduld müssen Autofahrer in den nächsten Tagen in Braubach mitbringen: Dort wird der Verkehr mit Ampeln geregelt.

Die B42 in Braubach ist seit Montagmorgen bis voraussichtlich einschließlich Donnerstag nur einspurig befahrbar. Grund ist, dass die Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt erneuert wird.Nach seiner Sommertour durch die VG Loreley im vergangenen Sommer hatte Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland neben anderen Straßen auch den schlechten Zustand des Fahrbahnbelags der Bundesstraße in Braubach an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez gemeldet.







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