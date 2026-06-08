Etwas Geduld müssen Autofahrer in den nächsten Tagen in Braubach mitbringen: Dort wird der Verkehr mit Ampeln geregelt.
Lesezeit 1 Minute
Die B42 in Braubach ist seit Montagmorgen bis voraussichtlich einschließlich Donnerstag nur einspurig befahrbar. Grund ist, dass die Asphaltdecke in der Ortsdurchfahrt erneuert wird.Nach seiner Sommertour durch die VG Loreley im vergangenen Sommer hatte Verbandsgemeindebürgermeister Mike Weiland neben anderen Straßen auch den schlechten Zustand des Fahrbahnbelags der Bundesstraße in Braubach an den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez gemeldet.