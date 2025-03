Eine ganze Region atmete Anfang November auf, als die B42-Brücke am Lahnecktunnel in Lahnstein offiziell für den Verkehr freigegeben wurde. Doch der Abfahrtsast in Richtung Bad Ems ist noch immer gesperrt. Wie haben nachgehört, warum.

Die Erleichterung bei Bevölkerung und Wirtschaft war riesig in Lahnstein und der Region, als die Vollsperrung der B42-Brücke am Lahnecktunnel bereits Angang November des Vorjahres aufgehoben werden konnte. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez und die beteiligten Baufirmen hatten es tatsächlich geschafft, weite Teile der Sanierung des Bauwerks aus dem Jahr 1976 zwei Monate früher abzuschließen. Doch nicht alles wurde schon im Vorjahr geschafft – neben den Arbeiten an der Tunnelausstattung ging die Verstärkung des sogenannten Teilbauwerkes C, dem Abfahrtsast ins Lahntal, weiter. Ende April soll auch diese geschafft sein.

Wichtige Abfahrt ins Lahntal noch gesperrt

Der LBM betonte damals, dass neben Lagerarbeiten auch die Bauwerksverstärkung an der Brückenunterseite noch ausstand. Außerdem mussten noch Betoninstandsetzungen an den Pfeilern aller Teilbauwerke und an der Bauwerksunterseite des Teilbauwerkes C erledigt werden. Wir haben nachgehört, wann die für viele Pendler aus dem Lahntal wichtige Abfahrtsast endlich fertig ist.

„Die Abfahrt Richtung Bad Ems und die Spur mit der Auffahrt Richtung Oberlahnstein werden, wenn die Witterung es zulässt, voraussichtlich Ende April geöffnet werden können“, erklärt Maximilian Duhr, der Dienststellenleiter des LBM in Diez. Eine genaue zeitliche Prognose könne man aber erst nach Abschluss „witterungskritischer Arbeiten“, die aber bis Ende März abgeschlossen sein sollen, geben. „Noch ausstehende Arbeiten sind beispielsweise Restarbeiten in der Betoninstandsetzung und die Verstärkung des Teilbauwerkes C“, sagt Duhr. Damit könne man theoretisch schon weiter sein – doch laut LBM kam es zu „Lieferschwierigkeiten und witterungsbedingten Störungen des eingetakteten Bauablaufs“.

„Wir wollten den Freigabetermin nicht gefährden.“

Maximilan Duhr zu den Restarbeiten am Teilbauwerk C

Maximilian Duhr erinnert außerdem noch einmal daran, dass man diese Arbeiten bewusst aus der Zeit der Vollsperrung herausgelöst habe. „Wir wollten den Freigabetermin nicht gefährden.“ Zur Erinnerung: Bürger, Firmen und Kommunalpolitik aus Lahnstein und der Region hatten maximalen Druck gemacht, damit der geplante Zeitplan – ursprünglich sollte die Vollsperrung zwölf Monate gehen – deutlich unterschritten werden konnte. Dies gelang, doch Teilbauwerk C war damals noch nicht fertig.

Insgesamt hat die über mehrere Jahre vorbereitete Generalsanierung der B42-Brücke – mit täglich rund 23.000 Fahrzeugen die wichtigste Verkehrsachse im Rhein-Lahn-Kreis – etwa 14 Millionen Euro verschlungen. Das Bauwerk soll nach dieser Runderneuerung eine Restlebenszeit von 40 Jahren haben.