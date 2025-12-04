Transporter in Flammen B42: Auto brennt an Ausfahrt Braubach Andreas Galonska 04.12.2025, 16:20 Uhr

i Am Donnerstag stand ein Auto an der Bundesstraße 42 in Brand. Der Verkehr musste zeitweilig umgeleitet werden. Mira Zwick

Dicker Qualm zwischen den Ausfahrten Braubach-Nord und -Süd an der Bundesstraße 42. Dort hatte ein Kleintransporter Feuer gefangen.

Am Donnerstag wurde gegen 11.40 Uhr der Vollbrand eines Kleintransporters auf der Bundesstraße 42 in Höhe der Ausfahrt Braubach gemeldet. Der Fahrer stellte während der Fahrt eine Rauchentwicklung fest, die von der Mittelkonsole kam und lenkte den Pkw in eine Nothaltebucht zwischen Braubach-Nord und Braubach-Süd, wo dieser im Frontbereich in Brand geriet und schließlich ausbrannte.







Artikel teilen

Artikel teilen