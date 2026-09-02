Felssturz im Mittelrheintal B42 an Loreley wieder befahrbar – Einschränkung bleibt Mira Zwick 02.09.2026, 10:30 Uhr

i Nach dem Felssturz am Montagmorgen musste die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub voll gesperrt werden. Seit Mittwochmorgen ist sie wieder einspurig für den Verkehr freigegeben Mira Zwick

Die B42 ist nach dem Felssturz wieder frei – doch am Loreleyfelsen bleibt die Lage angespannt. Ein weiterer Brocken im Hang bereitet den Experten Kopfzerbrechen. Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen.

Die gute Nachricht vornweg: Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist nach dem Felssturz am Montag, 31. August, seit Mittwochmorgen, 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Die schlechte Nachricht: Die Straße ist nur einspurig befahrbar und wird mit einer Ampel geregelt.







Artikel teilen

Artikel teilen