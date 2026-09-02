Felssturz im Mittelrheintal
B42 an Loreley wieder befahrbar – Einschränkung bleibt
Nach dem Felssturz am Montagmorgen musste die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub voll gesperrt werden. Seit Mittwochmorgen is
Nach dem Felssturz am Montagmorgen musste die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub voll gesperrt werden. Seit Mittwochmorgen ist sie wieder einspurig für den Verkehr freigegeben
Mira Zwick

Die B42 ist nach dem Felssturz wieder frei – doch am Loreleyfelsen bleibt die Lage angespannt. Ein weiterer Brocken im Hang bereitet den Experten Kopfzerbrechen. Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen.

Lesezeit 1 Minute
Die gute Nachricht vornweg: Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist nach dem Felssturz am Montag, 31. August, seit Mittwochmorgen, 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Die schlechte Nachricht: Die Straße ist nur einspurig befahrbar und wird mit einer Ampel geregelt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren