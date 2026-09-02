Die B42 ist nach dem Felssturz wieder frei – doch am Loreleyfelsen bleibt die Lage angespannt. Ein weiterer Brocken im Hang bereitet den Experten Kopfzerbrechen. Wie es jetzt weitergeht, ist noch offen.
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Die gute Nachricht vornweg: Die B42 zwischen St. Goarshausen und Kaub ist nach dem Felssturz am Montag, 31. August, seit Mittwochmorgen, 2. September, wieder für den Verkehr freigegeben. Die schlechte Nachricht: Die Straße ist nur einspurig befahrbar und wird mit einer Ampel geregelt.