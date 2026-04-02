Nach Unfall in Diez B417-Karambolage: Kreisverkehr für „Rewe-Kreuzung“? Johannes Koenig 02.04.2026, 16:00 Uhr

i Die „Rewe-Kreuzung" an der B417 in Diez „managt" ein hohes Verkehrsaufkommen gilt aber nicht als Unfallschwerpunkt. Johannes Koenig

Nach dem jüngsten Unfall an der Rewe-Kreuzung in Diez gibt es erneut die Forderung, dort einen Kreisverkehr einzurichten.

Sollte an der Diezer „Rewe-Kreuzung“ (B417) ein Kreisverkehr gebaut werden? So etwas kann sich jedenfalls Leser Gerhard Beule gut vorstellen – und das nicht erst seit der Karambolage mit fünf Fahrzeugen vergangene Woche. Denn „jeder Diezer Autofahrer kennt die Nachteile der Ampelregelung: unnötige Wartezeiten, besonders in verkehrsschwachen Zeiten, unübersichtliche Situation für Linksabbieger aus dem Rewe-Zentrum, nur drei Fahrzeuge aus dieser ...







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