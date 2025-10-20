Straße gesperrt B274: Schwerer Unfall am Montagmorgen 20.10.2025, 10:30 Uhr

i ARCHIV - 04.08.2021, Bayern, Nürnberg: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs mit der LED-Anzeige "Unfall". (zu dpa: «Auto stößt frontal mit Schulbus zusammen - Drei Verletzte») Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Daniel Karmann. dpa

Die Bundesstraße 274 musste am Montagmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden. Grund war ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagfrüh zwischen auf der Bundesstraße 274 zwischen St. Goarshausen und Reichenberg ereignet, dabei wurde eine junge Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Suche nach der Unfallursache läuft.Gegen 8.







