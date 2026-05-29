Stundenlange Vollsperrung B274 Schliem: 16-Jähriger stirbt nach Motorradunfall Johannes Koenig 29.05.2026, 15:00 Uhr

i An Wochenenden gibt es bereits ein Fahrverbot für Motorradfahrer auf der Schliem. Außerdem gilt durchweg Tempo 70 auf der Strecke. Dennoch kam es nun erneut zu einem Unfall. Uli Pohl (Archiv)

Nach einem schweren Motorradunfall am Donnerstagabend musste die Schliem zwischen Allendorf und Zollhaus über mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ein 16-Jähriger erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Auf der Schliem (B274) zwischen Allendorf und Zollhaus kam es unweit der Abfahrt Allendorf am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Polizeiangaben befuhr ein aus Wiesbaden stammender 16 Jahre alter Mann mit einem Leichtkraftrad die Straße.







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