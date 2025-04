Der Ausbau der Bundesstraße 260 war kürzlich Thema im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau. Dabei ging es um die Arbeiten, die sich zwischen der Insel Oberau und Fachbach anschließen und voraussichtlich bis in den August dauern werden. Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau weist darauf hin, dass es sich dabei um den dritten Teil der Gesamtplanung handelt und nicht um eine überraschende Verlängerung der begonnenen Arbeiten.

Klaus Bonn, Büroleiter der Verbandsgemeinde (VG) Bad Ems-Nassau, betont, dass der Abschnitt ab der Zufahrt zur Insel Oberau bis zur Sommerstraße in Fachbach schon von Anfang an Teil der Maßnahme war. „Der dritte Bauabschnitt war in der Gesamtplanung beinhaltet“, erklärt Klaus Bonn dazu. Im ersten Abschnitt wurde die Straße von der Brücke Friedrichssegen nach Lahnstein saniert, in Abschnitt zwei folgte der Ausbau von der Brücke Friedrichssegen bis zur Oberau. Auf dem momentan noch befahrbaren Teil der B260 werden die VG-Werke Leitungen in der dritten Bauphase verlegen, hinzu kommen weitere Rohre und Leitungen der Syna. Nach der Fertigstellung des aktuellen Abschnitts bis zur Insel Oberau sollen sich diese Arbeiten ab Anfang Juni anschließen. „Man liegt dort gut im Zeitplan“, fügt Klaus Bonn an. Möglicherweise wird die B260 etwas früher freigegeben, zurzeit wird mit der Fertigstellung im August geplant.

Vollsperrung bliebt bis in den August bestehen

In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats ist allerdings nicht erwähnt worden, dass der dritte Bauabschnitt schon Teil der 2024 entworfenen ursprünglichen Planung gewesen ist. Auch in einer Mitteilung des LBM wurde kürzlich von einer Fertigstellung der Straße Anfang Juni gesprochen. In einer Pressemitteilung wurde erwähnt, dass nach dem Bauabschnitt bis zur Oberau die Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau die Erneuerung der Trinkwasserleitung „innerhalb der Ortsdurchfahrt“ vorhaben. Konkretisiert wurde das aber nicht. Die Reaktionen von VG-Ratsmitgliedern ließen darauf schließen, dass es sich bei den Arbeiten von der Insel Oberau bis zur Sommerstraße in Fachbach um eine neue Entwicklung handelt. Klaus Bonn räumt ein, dass man hätte herausstellen müssen, dass es sich bei diesen Maßnahmen um den zuvor geplanten dritten Abschnitt handelt.

Letztlich ändert sich an der nötigen Vollsperrung der Bundesstraße bis in den August nichts. Bis dahin müssen alle Verkehrsteilnehmer in Richtung Lahnstein oder Koblenz den Weg über die B261 und die Denzerheide auf sich nehmen. Für Pendler und für Schüler dürfte sich mit der voraussichtlichen Betriebsaufnahme auf der Lahntalbahn auch eine Erleichterung ergeben. Nach der Fehlinformation, dass ab Anfang April die Bahnstrecke wieder frei befahrbar sein soll, wurde der Zeitpunkt für den durchgehenden Bahnbetrieb auf den 12. Mai korrigiert. Bis dahin sollen die Sanierung des Bad Emser Bahnhofs und der Vorlandbrücken in Nassau abgeschlossen sein.