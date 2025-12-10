B260 bei Lahnstein: Crash am Mittwochvormittag

Bei nasser Fahrbahn kracht es häufiger auf den Straßen der Region. So auch am Mittwochvormittag auf der B260 bei Lahnstein, wo ein Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
Lesezeit 1 Minute
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochvormittag auf der B260 zwischen Lahnstein und Friedrichssegen ereignet: Gegen 10 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw aus Richtung Koblenz kommend zwischen Parkplatz Ruppertsklamm und Abfahrt Friedrichsegen aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, dieses geriet in den Gegenverkehr.